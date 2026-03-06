Noticias Ourense 06/03/2026

24 feb 2026

MARTES 24.02.26 1.- O Tribunal Supremo confirma que o alcalde vulnerou os dereitos fundamentais da portavoz socialista Natalia González 2.- El tráfico vuelve a la A52 y Xinzo recupera la normalidad tras la marcha de los tractores 3.- La compraventa de vivienda en Ourense alcanza el nivel más alto desde la burbuja 4.- La Policía detiene a seis personas y desmantela un punto de venta de droga en O Vinteún 5.- La Xunta anuncia una inversión de 65 millones para combatir las inundaciones 6.- Cortegada moderniza el balneario y sus servicios 7.- Ourense asegura el primer máster de enología y viticultura en toda Galicia 8.- Aprobada la desgravación en el material escolar comprado en efectivo 9.- 51 ópticas ourensanas se han adherido al Plan Veo