Noticias Ourense
Noticias Ourense 06/03/2026
VIERNES 06.03.26 1.- Jácome desafía la sentencia del Supremo en el Pleno del Concello 2.- La N-120 entre Ourense y Valdeorras: El infierno de los reventones 3.- Las cuatro D.O. ourensanas generan 117 millones y hasta el 7% del empleo comarcal 4.- O CHUO homenaxea ás sanitarias polo 8M 5.- Acto do 8M en Carballiño 6.- A Rede de Polos de Emprendemento asesorou 5.800 proxectos e máis de 550 empresas creadas desde 2022 7.- Pereiro de Aguiar incorpora un novo espazo sen fume en colaboración con AECC 8.- Presentación do ciclo cultural Noites Bárbaras 9.- El Mundial Virtus ya da zapatilla en Expourense