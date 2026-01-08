Noticias Ourense 07/01/2026

Sinopsis

1.- Retiran el tractor y los dos rollos de paja que bloqueaban la entrada al edificio de la Subdelegación

2.- Comienzan las rebajas

3.- La Fiscalía inspeccionó 100 residencias más en un año en Galicia

4.- Ángeles Vázquez asina un convenio en materia de cambio climático co alcalde de Ourense

5.- Balance de 2025 para los vinos gallegos

6.- Ourense foi a provincia máis beneficiada do Outono Gastronómico

7.- El Museo Galego do Entroido, cerrado con la fiesta a la vista

8.- Aberto o prazo para o programa de Termalismo Social para 2026