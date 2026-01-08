Noticias Ourense 07/01/2026

Sinopsis
1.- Retiran el tractor y los dos rollos de paja que bloqueaban la entrada al edificio de la Subdelegación
2.- Comienzan las rebajas
3.- La Fiscalía inspeccionó 100 residencias más en un año en Galicia
4.- Ángeles Vázquez asina un convenio en materia de cambio climático co alcalde de Ourense
5.- Balance de 2025 para los vinos gallegos
6.- Ourense foi a provincia máis beneficiada do Outono Gastronómico
7.- El Museo Galego do Entroido, cerrado con la fiesta a la vista
8.- Aberto o prazo para o programa de Termalismo Social para 2026