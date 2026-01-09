Noticias Ourense 08/01/2026

Sinopsis

1.- La tractorada se mantiene cinco días más en Ourense pese a las promesas del Gobierno

2.- O BNG levará unha iniciatica á Deputación en apoio aos gandeiros

3.- El campo en Ourense se vacía: las afiliaciones de ganaderos y agricultores tocan fondo

4.- A Xunta activa a compra de locais en Ourense para transformarlos en vivendas públicas

5.- Gabriel Alén visita dous establecementos beneficiarios das axudas da Xunta

6.- Las rebajas de enero generarán 570 contratos en Ourense

7.- Las ventas ourensanas a EEUU caen un 12%

8.- En marcha el arreglo de los tejados de la catedral