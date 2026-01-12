Noticias Ourense 09/01/2026

Sinopsis
1.- El Concello de Ourense, líder en deuda y castigado por opaco
2.-Hoy se cumpliría el plazo de desalojo que dio el Concello a los placeros
3.- La Navidad reactiva la gripe: Ourense, a la cabeza en ingresos hospitalarios
4.- Una colisión entre dos coches en Ourense saca de la vía a uno de los vehículos
5.- Visto para sentencia el juicio por el accidente mortal de San Cibrao
6.- La huelga de tasadores hipotecarios de Ourense se prolonga hasta el 21 de enero
7.- Presentación do Entroido de Xinzo
8.- Allariz valora como exitosa la campaña turística navideña
9.- Aberto o prazo de inscripción para a II Beca “Motor Futuro” da Deputación de Ourense