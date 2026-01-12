Noticias Ourense 09/01/2026

Noticias Ourense

El Ministerio de Hacienda acaba de hacer públicos los datos de la cuenta 413 correspondientes a la liquidación de 2024, revelando una realidad contable que sitúa al Concello de Ourense en una posición crítica a nivel nacional.

Sinopsis

1.- El Concello de Ourense, líder en deuda y castigado por opaco

2.-Hoy se cumpliría el plazo de desalojo que dio el Concello a los placeros

3.- La Navidad reactiva la gripe: Ourense, a la cabeza en ingresos hospitalarios

4.- Una colisión entre dos coches en Ourense saca de la vía a uno de los vehículos

5.- Visto para sentencia el juicio por el accidente mortal de San Cibrao

6.- La huelga de tasadores hipotecarios de Ourense se prolonga hasta el 21 de enero

7.- Presentación do Entroido de Xinzo

8.- Allariz valora como exitosa la campaña turística navideña

9.- Aberto o prazo de inscripción para a II Beca “Motor Futuro” da Deputación de Ourense

09/01/2026

Información, Noticias

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

