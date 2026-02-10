Noticias Ourense
Noticias Ourense 09/02/2026
Renfe y Adif abandonan a su suerte a los usuarios del tren en Ourense. La Galicia Sur quedó tres días sin ferrocarril por el precario estado de la vía y la dejadez del operador.
Noticias Ourense
Renfe y Adif abandonan a su suerte a los usuarios del tren en Ourense. La Galicia Sur quedó tres días sin ferrocarril por el precario estado de la vía y la dejadez del operador.
Noticias Ourense 09/02/2026
1.- Renfe y Adif abandonan a su suerte a los usuarios del tren en Ourense
2.- Ribadavia consolida o seu crecemento turístico en 2025
3.- Abre o prazo para que os emigrantes galegos retornados soliciten as axudas ao autoemprego
4.- Un roteiro que viaxa 150 anos ao Ourense de Lamas Carvajal
5.- Un incendio en la chimena arrasa una casa en una aldea de Trives
6.- La Xunta abre el Bono Emancípate para jóvenes entre 18 y 35 años
7.- O estrondo dos fulións toma Trives no seu día grande de festa e troula
8.- Domingo Corredoiro en Verín
Emisión
09/02/2026
Genero
Información, Noticias
Directores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Productores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez