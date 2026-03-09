Noticias Ourense
Noticias Ourense 09/03/2026
LUNES 09.03.26 1.- Paralizadas las obras de la Avenida de Portugal por impagos del Concello de Ourense: tres meses sin cobrar 2.- La megacocina del CHUO: 3.500 platos al día en Ourense 3.- Varios emigrantes retornados de Alemania están tendo problemas para percibir as súas pensións 4.- A Deputación reclama ao Estado máis de 2 millóns de euros para reparar os danos dos temporais 5.- Entrega de diplomas 8M mes a mes 6.- Acto conmemorativo de la CEO por el 8M 7.- Acto 8M en Bispo Cesáreo 8.- Presentación de PREVISEL 9.- Medio Rural publica a nova convocatoria para favorecer a remuda xeracional e modernizar o agro galego 10.- Doblete ourensano en el Rally do Cocido, con la victoria de Miguel Gayoso y del becado Yeray González