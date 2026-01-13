Noticias Ourense 12/01/2026

Sinopsis

1.- Los ganaderos de Ourense venden carne 2,5 euros por debajo del coste

2.- Tregua en la A-52: la autovía queda liberada, pero el conflicto permanece

3.- UTE COPASA-Setec se lleva el multimillonario contrato de limpieza y basura del Concello de Ourense

4.- Nova convocatoria achegas conservación paisaxística e a loita contra a erosión dos viñedos na Ribeira Sacra

5.- El año 2025 cierra como el tercero más emprendedor de la última década en Ourense

6.- O PSOE reclama un plan de aparcamento e a rehabilitación da Alameda

7.- Ourense, la provincia gallega con mayor pobreza energética

8.- Os 14 PACs na provincia atendieron en Nadal máis de 10.000 urxencias

9.- A Deputación concede 250.000 euros ao COB para a tempada 2025/26