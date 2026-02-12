Noticias Ourense
Noticias Ourense 12/02/2026
JUEVES 12.02.26 1.- El pequeño comercio afronta con ilusión la campaña de San Valentín 2.- A área sanitaria de Ourense establece su hoja de ruta en investigación 3.- Ourense crece en población por segundo año consecutivo 4.- Presentación da feira eXXperimenta en Feminino 2026 5.- La presidenta del Mercado Nuestra Señora de África Tenerife visita la Plaza de Abastos 6.- ETM Spain y la comunidad de montes propietaria de los terrenos de mina Penouta firman un acuerdo de colaboración 7.- Foro La Región: Miguel Ángel Aguilar 8.- Regueifa de Comadres en Barbadás