Noticias Ourense 13/01/2026

Hacienda recaudará en Ourense 1,6 millones por las balizas V16. El parque móvil de la provincia cuenta con 231.800 vehículos obligados a llevar el nuevo dispositivo.

Sinopsis

2.- El sector agrario prolonga su protesta

3.- Xosé Merelles visita as instalacións da Estación de Montaña de Manzaneda

4.- Más de 10.000 médicos y facultativos están llamados a la huelga en Galicia

5.- Presentación 150 aniversario O tío Marcos d’a Portela

6.- Xornada "Coñece o campus de Ourense"

7.- Luis Menor visita a sede da Asociación Dano Cerebral Adquirido

8.- Carballiño cerró 2025 con la cifra histórica de 15.059 habitantes

9.- O Programa EMEGA destina 590.000 euros a 55 proxectos de mulleres na provincia de Ourense

Ficha técnica

Emisión

13/01/2026

Genero

Información, Noticias

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

