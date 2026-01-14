Noticias Ourense 13/01/2026

Noticias Ourense
Hacienda recaudará en Ourense 1,6 millones por las balizas V16. El parque móvil de la provincia cuenta con 231.800 vehículos obligados a llevar el nuevo dispositivo.
1.- Hacienda recaudará en Ourense 1,6 millones por las balizas V16
2.- El sector agrario prolonga su protesta
3.- Xosé Merelles visita as instalacións da Estación de Montaña de Manzaneda
4.- Más de 10.000 médicos y facultativos están llamados a la huelga en Galicia
5.- Presentación 150 aniversario O tío Marcos d’a Portela
6.- Xornada "Coñece o campus de Ourense"
7.- Luis Menor visita a sede da Asociación Dano Cerebral Adquirido
8.- Carballiño cerró 2025 con la cifra histórica de 15.059 habitantes
9.- O Programa EMEGA destina 590.000 euros a 55 proxectos de mulleres na provincia de Ourense
Emisión
13/01/2026
Directores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
