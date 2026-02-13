Noticias Ourense
Noticias Ourense 13/02/2026
VIERNES 13.02.26 1.- Jácome reconoce beneficios empresariales mientras cobraba su sueldo municipal, pero defiende su legalidad 2.- Ourense lidera el déficit de horas de sol en la Península 3.- Os futuros médicos galegos afondan na balneoterapia para tratar a depresión 4.- El Supremo confirma la condena a la Xunta y a la CHMS por inacción ante la contaminación de As Conchas 5.- Presentación de la reedición de “Del Orense antiguo y otras colaboraciones”, de Otero Pedrayo 6.- El IPC en Ourense inicia 2026 a la baja con los carburantes y la luz como sectores clave 7.- Repor Entroido en Franciscanas