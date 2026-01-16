Noticias Ourense
Noticias Ourense 14/01/2026
Procesado un clan familiar por trata. Un juez cierra el cerco sobre dos pisos de citas que se convirtieron en una cárcel de sexo y cocaína.
Noticias Ourense
Procesado un clan familiar por trata. Un juez cierra el cerco sobre dos pisos de citas que se convirtieron en una cárcel de sexo y cocaína.
Noticias Ourense 14/01/2026
1.- Procesado un clan familiar por trata de seres humanos en Ourense
2.- El TSXG obliga al Concello de Ourense a pagar atrasos salariales a un policía local
3.- Medio Rural comprométese a incrementar os controis de Mercosur
4.- AVANCE. Construcción, logística o automoción buscan en Ourense perfiles técnicos
5.- AVANCE. Más de 1.300 parados de Ourense no han trabajado en toda su vida
6.- Deputación e CEG reforzan a súa colaboración no marco do programa “Ourense en Círculo”
7.- Sanidade evitará viaxar ata Oviedo a afectados de silicose
8.- José González supervisa o Programa de Garantía Xuvenil
9.- AVANCE. Previa Jornada técnica sobre protección integral, del bosque a la fábrica.
10.- Entrega do cheque do ciclo ‘Catarte’
Emisión
14/01/2026
Genero
Información, Noticias
Directores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Productores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez