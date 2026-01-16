Noticias Ourense

Noticias Ourense 14/01/2026

Procesado un clan familiar por trata. Un juez cierra el cerco sobre dos pisos de citas que se convirtieron en una cárcel de sexo y cocaína. 

Información Noticias

Noticias Ourense 14/01/2026

Noticias Ourense

Sinopsis

1.- Procesado un clan familiar por trata de seres humanos en Ourense

2.- El TSXG obliga al Concello de Ourense a pagar atrasos salariales a un policía local

3.- Medio Rural comprométese a incrementar os controis de Mercosur

4.- AVANCE. Construcción, logística o automoción buscan en Ourense perfiles técnicos

5.- AVANCE. Más de 1.300 parados de Ourense no han trabajado en toda su vida

6.- Deputación e CEG reforzan a súa colaboración no marco do programa “Ourense en Círculo”

7.- Sanidade evitará viaxar ata Oviedo a afectados de silicose

8.- José González supervisa o Programa de Garantía Xuvenil

9.- AVANCE. Previa Jornada técnica sobre protección integral, del bosque a la fábrica.

10.- Entrega do cheque do ciclo ‘Catarte’

Ficha técnica

Emisión

14/01/2026

Genero

Información, Noticias

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

stats