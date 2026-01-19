Noticias Ourense 16/01/2026

Noticias Ourense
Falta un mes para los días grandes del Entroido ourensano y todos los preparativos están en marcha, la confección de los disfraces es ahora mismo la parte más importante.
1.- Ourense se prepara para el Entroido
2.- Archivada la querella de Fran Lorenzo contra Luis Seara al no demostrarse que le injuriara o calumniara
3.- La Xunta renovará integralmente el césped del estadio de O Couto
4.- Cómo sobreviven los ourensanos a la cuesta de enero
5.- Los ourensanos pagan cada día 2,5 millones a Hacienda en impuestos
6.- Ourense contiene los precios mejor que la media nacional
7.- Convocada a décima edición das bolsas BEME
8.- Las ventas de Adolfo Domínguez crecen un 2,5%
9.- As Bonitas de Sande estarán no Festival Surva
16/01/2026
Información, Noticias
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Laura Vázquez, Natalia Yáñez