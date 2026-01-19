Noticias Ourense 16/01/2026

Sinopsis

1.- Ourense se prepara para el Entroido

2.- Archivada la querella de Fran Lorenzo contra Luis Seara al no demostrarse que le injuriara o calumniara

3.- La Xunta renovará integralmente el césped del estadio de O Couto

4.- Cómo sobreviven los ourensanos a la cuesta de enero

5.- Los ourensanos pagan cada día 2,5 millones a Hacienda en impuestos

6.- Ourense contiene los precios mejor que la media nacional

7.- Convocada a décima edición das bolsas BEME

8.- Las ventas de Adolfo Domínguez crecen un 2,5%

9.- As Bonitas de Sande estarán no Festival Surva