Noticias Ourense 16/01/2026

Falta un mes para los días grandes del Entroido ourensano y todos los preparativos están en marcha, la confección de los disfraces es ahora mismo la parte más importante.

1.- Ourense se prepara para el Entroido

2.- Archivada la querella de Fran Lorenzo contra Luis Seara al no demostrarse que le injuriara o calumniara

3.- La Xunta renovará integralmente el césped del estadio de O Couto

4.- Cómo sobreviven los ourensanos a la cuesta de enero

5.- Los ourensanos pagan cada día 2,5 millones a Hacienda en impuestos

6.- Ourense contiene los precios mejor que la media nacional

7.- Convocada a décima edición das bolsas BEME

8.- Las ventas de Adolfo Domínguez crecen un 2,5%

9.- As Bonitas de Sande estarán no Festival Surva

16/01/2026

Información, Noticias

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

