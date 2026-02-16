Noticias Ourense
Noticias Ourense 16/02/2026
LUNES 16.02.26 1.- Uno de cada cinco trabajadores de la provincia está en el sector público “Sector público” 2.- El segundo mejor arranque de año en la creación de empresas en Ourense “Empresas” 3.- Febrero triplica su lluvia normal en 15 días “Lluvias” 4.- Galicia se suma a la huelga sanitaria nacional contra el Estatuto Marco “Huelga” 5.- Luns borralleiro en Laza “Laza” 6.- Desfile infantil de Barbadás “Barbadás” 7.- Un desfile de ingenio en Ourense “Ourense” 8.- Verín se engalanó con el gran desfile del Domingo de Entroido “Verín” 9.- Experiencia Activa, celebración do Entroido en Nuestra Señora de la Esperanza “Experiencia Activa”