Noticias Ourense 16/02/2026

Segundo día en alerta por las lluvias de la borrasca Joseph sobre Ourense y la crecida de los ríos. La provincia de Ourense vive un episodio de lluvias excepcional por la borrasca Joseph, con una situación inédita en más de 20 años: 65 concellos están en alerta naranja, con actividades al aire libre suspendidas y ríos al límite. El mayor peligro es la acumulación prolongada de precipitaciones más que la intensidad puntual. El Miño está en aviso naranja a su paso por Ourense y en alerta roja en Os Peares, con riesgo de desbordamiento.