Noticias Ourense
Noticias Ourense 18/02/2026
MIÉRCOLES 18.02.26 1.- La obra pública repunta en la provincia de Ourense 2.- El 66% de las casas de la ciudad superan los 40 años 3.- Deputación e Xunta sentan as bases para impulsar a mellora das prazas de abastos da provincia 4.- Situación da Praza de Abastos de Ourense 5.- Archivada la causa contra la mina de Penouta por presunto delito medioambiental 6.- Inou+ destinará 60.000 euros a proxectos que potencien as liñas de especialización do Campus Auga 7.- ADEGA denuncia que Galicia está a perder entre 2,8 e 5 millóns de toneladas de solo 8.- Manuel Pardo sublipña o valor do programa “Galiza moza con alma” a prol da inclusión social 9.- O PP presenta unha iniciativa para impulsar o termalismo terapéutico