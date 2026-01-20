Noticias Ourense 19/01/2026

Sinopsis

1.- Minuto de silencio polas vítimas do accidente ferroviario en Adamuz

2.- 580 voluntarios en la provincia de Ourense en el debut del estudio Sincigal

3.- El mapa de trabajadores autónomos en Ourense gira hacia sectores más cualificados

4.- Tercer día de cortes en la N-120 por las reivindicaciones del sector primario

5.- Xornada informativa sobre agresións ao persoal sanitario

6.- Abre a convocatoria para que os concellos se sumen á campaña “Agresión OFF”

7.- A Deputación promocionará a provincia de Ourense en Fitur

8.- Ni siquiera el cigarrón se quiso perder un gran San Antón