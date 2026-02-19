Noticias Ourense
Noticias Ourense 19/02/2026
JUEVES 19.02.26 1.- A longametraxe “As augas” arranca a súa rodaxe no concello de Muiños 2.- O PP denuncia modificación das liñas do bús urbano sen ningún informe técnico nin xurídico que avalase o cambio 3.- La Policía constata “degradación de la convivencia” por la discoteca Desorden 4.- Ourense conta con 18 zonas farmacéuticas especiais 5.- José Lopez Campos reunirase cas principais institucións culturais para deseñar o “Ano Oteriano” 6.- Día Internacional da Lingua Materna 7.- AVANCE. O Carballiño formaliza o convite á presidenta do Parlamento Europeo á 64º Festa do Pulpo 8.- Firma de acta de replanteo para iniciar as obras previstas no Polideportivo de Barbadás