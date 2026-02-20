Noticias Ourense 20/02/2026

17 feb 2026

MARTES 17.02.26 1.- Desfile de Entroido de Xinzo de Limia 2.- Bonitas, Oso, Vaca e Avutardas en Sande 3.- Señoritas y Labardeiros protagonizan el Entroido en Mugares 4.- Boda da Pita en Eiroás 5.- Os Folións, o Charreiro, a Morte e o Boi animan el martes de Entroido en A Veiga 6.- O Rei do Entroido e vos Mouros protagonizan a festa máis auténtica de Covelo 7.- Carreira do Meco de As Teixugueiras 8.- Gran fulión de Manzaneda 9.- Os cativos toman Maceda na “Baixada da Mareliña” 10.- Absuelto el camionero acusado por la colisión mortal en San Cibrao 11.- Más de 1.300 peticiones de asilo en 2025 en Ourense, pendientes de los cambios en Extranjería 12.- La borrasca Pedro llegará este miércoles con lluvias intensas