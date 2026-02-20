Noticias Ourense
Noticias Ourense 20/02/2026
VIERNES 20.02.26 1.- Los médicos siguen en huelga 2.- Ourense gana más de tres años de esperanza de vida en lo que va de siglo 3.- Francisco Javier Río Barros “O ferreiro de Melias” llega a los cien años 4.- UGT denuncia el impago de las indemnizaciones a los trabajadores de la ORA 5.- Luis Menor reúnese coa Asociación Pulpeiros do Carballiño 6.- Firma do convenio de colaboración da AECC de Ourense e a Asociación Xuvenil Amencer 7.- Repor Exxperimenta en feminino 8.- Conferencia 'Barbies e Robots', da divulgadora Deborah García 9.- II Feria Científica de centros escolares Salesianos