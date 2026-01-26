Noticias Ourense
Noticias Ourense 23/01/2026
La borrasca Ingrid ha marcado la jornada desde primera hora de la mañana con la suspensión de la actividad lectiva y la prohibición de circular para los transportes de mercancías.
1 .- REPOR. Temporal Ingrid en la provincia
2.- La fiebre por el Entroido dispara los precios hoteleros en Ourense
3.- La declaración de Interés Turístico dispara reservas en el Macizo
4.- FITUR. Presentación “Entroidos do oriente ourensán”
5.- FITUR. Presentación de “Villas Termales”
6.- Presentada una única candidatura para el proceso electoral de la CEO
7.- Cientos de ourensanos afrontan el examen MIR en una convocatoria accidentada
8.- Fuerte caída de la incidencia de gripe en la provincia de Ourense
Emisión
23/01/2026
Genero
Información, Noticias
Directores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Productores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez