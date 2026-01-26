Noticias Ourense

Noticias Ourense 23/01/2026

La borrasca Ingrid ha marcado la jornada desde primera hora de la mañana con la suspensión de la actividad lectiva y la prohibición de circular para los transportes de mercancías.

Información Noticias

Noticias Ourense 23/01/2026

Noticias Ourense

Sinopsis

1 .- REPOR. Temporal Ingrid en la provincia

2.- La fiebre por el Entroido dispara los precios hoteleros en Ourense

3.- La declaración de Interés Turístico dispara reservas en el Macizo

4.- FITUR. Presentación “Entroidos do oriente ourensán”

5.- FITUR. Presentación de “Villas Termales”

6.- Presentada una única candidatura para el proceso electoral de la CEO

7.- Cientos de ourensanos afrontan el examen MIR en una convocatoria accidentada

8.- Fuerte caída de la incidencia de gripe en la provincia de Ourense

Ficha técnica

Emisión

23/01/2026

Genero

Información, Noticias

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

stats