Noticias Ourense 23/02/2026

LUNES 23.02.26 1.- La mayoría de los ourensanos no ven mejoría con Jácome 2.- La oposición da por agotado el modelo Jácome, al que el 72% no quiere 3.- La AG-53 cortada desde este lunes en la salida de Ourense hacia Santiago 4.- A Xunta inicia os trámites para a mellora da seguridade do Camiño de Inverno 5.- Los colegios de la provincia de Ourense disponen de 406 “vacantes” 6.- Golpe policial a las entrañas del tráfico de droga en Covadonga 7.- Actividad intergeneracional A maiores Celanova 8.- O alumnado do IES Blanco Amor visita Telemiño e La Región 9.- Ourense despide o Entroido coa Xuntanza de Fulións da Veiga 10.- Sabroso cierre de Entroido en Carballiño, con la Festa da Cachucha