Noticias Ourense 25/02/2026
MIÉRCOLES 25.02.26 1.- Varapalo a Jácome: los placeros podrán seguir en la Alameda 2.- El caos en la Avenida de Portugal desata la indignación en Ourense 3.- El Concello de Ourense recibe 1.500 peticiones para la Zona de Bajas Emisiones 4.- María Martínez Allegue visita unha vivenda adquirida co aval da Xunta 5.- La contratación en la construcción crece un 3,6% en Ourense en el último año 6.- Historias de Ourense. Eduardo González (Guntumil, Muíños) 7.- El Colegio Santo Ángel continúa con la programación de su centenario 8.- Mostra etnográfica Queixumes dos Pinos