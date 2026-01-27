Noticias Ourense 26/01/2026

Noticias Ourense

Por vez primeira en máis de 20 anos, a Xunta activou hoxe a alerta vermella por chuvia no interior de Pontevedra e laranxa en zonas da provincia de Ourense. 

Sinopsis

1.- Activada a alerta laranxa por chuvias en zonas da provincia de Ourense

2.- Adif limita a 160 km/h los trenes de alta velocidad Ourense-Santiago por el temporal

3.- Un incendio arrasa un cuarto piso frente al Estadio do Couto y hace desalojar el edificio

4.- Uno de cada seis contratos en Ourense lo firma un extranjero

5.- Sanidad y sindicatos llegan a un acuerdo para aprobar un nuevo Estatuto Marco

6.- Luis Menor sobre FITUR

7.- A Deputación aproba 3 convocatorias de axudas por 643.000€

8.- O PSOE pídelle a Jácome que non faga negocio co termalismo

9.- Auge de infecciones de transmisión sexual en Ourense

10.- La producción de patata en Ourense sufre una caída histórica

11.- A tradición enfariñou Xinzo de Limia

