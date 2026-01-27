Noticias Ourense
Noticias Ourense 26/01/2026
Por vez primeira en máis de 20 anos, a Xunta activou hoxe a alerta vermella por chuvia no interior de Pontevedra e laranxa en zonas da provincia de Ourense.
1.- Activada a alerta laranxa por chuvias en zonas da provincia de Ourense
2.- Adif limita a 160 km/h los trenes de alta velocidad Ourense-Santiago por el temporal
3.- Un incendio arrasa un cuarto piso frente al Estadio do Couto y hace desalojar el edificio
4.- Uno de cada seis contratos en Ourense lo firma un extranjero
5.- Sanidad y sindicatos llegan a un acuerdo para aprobar un nuevo Estatuto Marco
6.- Luis Menor sobre FITUR
7.- A Deputación aproba 3 convocatorias de axudas por 643.000€
8.- O PSOE pídelle a Jácome que non faga negocio co termalismo
9.- Auge de infecciones de transmisión sexual en Ourense
10.- La producción de patata en Ourense sufre una caída histórica
11.- A tradición enfariñou Xinzo de Limia
