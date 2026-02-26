Noticias Ourense
Noticias Ourense 26/02/26
JUEVES 26.02.26 1.- Sentimiento agridulce de los placeros de Ourense ante la decisión del juez 2.- Xornadas de cirurxía cervical no CHUO 3.- Presentación "A Virxe do Cristal: lenda, roubo asasinato" 4.- La paradoja de la vivienda en Ourense: no hay mercado pero el 40% de las existentes están vacías 5.- La UVigo logra tasas del 90% de empleo para sus egresados 6.- O PP propón impulsar unha estratexia municipal para loitar contra a soidade nos maiores 7.- A Xunta prevé rematar en abril a ampliación do IES Manuel Chamoso Lamas 8.- Foro La Región. Agustín Medina y Francisco González 9.- El Trail Ribeira Sacra abre inscripciones para su décima edición