Noticias Ourense 27/01/2026

Sinopsis

1.- Segundo día en alerta por las lluvias

2.- Ourense firma su peor dato en turismo desde la pandemia

3.- La estación del Ave de Ourense registró casi dos millones de viajeros en 2025

4.- El 90% de la flota de taxis de Ourense ya es de bajas emisiones

5.-Los abogados ourensanos denuncian que la Xunta se niega a pagar los MASC

6.- Aberto o prazo para presentar proxectos a Galiciencia

7.- Presentación da programación do Entroido de Barbadás

8.- Reportaje. Premio nacional de lectura al CEIP Manuel Sueiro