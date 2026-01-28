Noticias Ourense 27/01/2026

Noticias Ourense

Segundo día en alerta por las lluvias de la borrasca Joseph sobre Ourense y la crecida de los ríos. La provincia de Ourense vive un episodio de lluvias excepcional por la borrasca Joseph, con una situación inédita en más de 20 años: 65 concellos están en alerta naranja, con actividades al aire libre suspendidas y ríos al límite. El mayor peligro es la acumulación prolongada de precipitaciones más que la intensidad puntual. El Miño está en aviso naranja a su paso por Ourense y en alerta roja en Os Peares, con riesgo de desbordamiento. 

Sinopsis

1.- Segundo día en alerta por las lluvias

2.- Ourense firma su peor dato en turismo desde la pandemia

3.- La estación del Ave de Ourense registró casi dos millones de viajeros en 2025

4.- El 90% de la flota de taxis de Ourense ya es de bajas emisiones

5.-Los abogados ourensanos denuncian que la Xunta se niega a pagar los MASC

6.- Aberto o prazo para presentar proxectos a Galiciencia

7.- Presentación da programación do Entroido de Barbadás

8.- Reportaje. Premio nacional de lectura al CEIP Manuel Sueiro

27/01/2026

Información, Noticias

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

