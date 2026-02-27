Noticias Ourense
Noticias Ourense 27/02/2026
VIERNES 27.02.26 1.- Un mes negro judicial que ya pagan los ourensanos 2.- Comeza a rodaxe “As augas” 3.- El caos arancelario de Trump le cuesta seis millones al comercio ourensano en exportaciones 4.- Jornadas nacionales de dolor oncológico 5.- Juzgado un camionero por un atropello mortal en el Polígono de Barreiros 6.- Coloquio sobre a vivenda no Campus de Ourense 7.- La miel bate récords en Galicia pese a los incendios y la velutina 8.- A Técnopole acollerá a exposición resultados programa Galicia Avanza