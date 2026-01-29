Noticias Ourense 28/01/2026

Noticias Ourense

La llegada de la borrasca Kristin a la provincia de Ourense vuelve a activar las alarmas después de una jornada en la que Joseph provocó numerosas incidencias. Inundaciones, accidentes de tráfico y un enorme socavón en el firme de la ciudad.

1.- Llega la borrasca Kristin

2.- Ourense encabeza el descenso del paro en España en 2025

3.- Alfonso Rueda presenta un proxecto pioneiro en Europa para ampliar a rede de telefonía móbil de Galicia

4.- Nueva convocatoria en el CHUO del ensayo Sincigal

5.- Benvida ao alumnado internacional de intercambio do segundo cuadrimestre

6.- A Xunta divulgará a olería tradicional de Niñodaguia

7.- Asamblea sobre a folga en UNVI

8.- Presentación XI Edición del Ciclo de Cine y Medicina

9.- Ourense únese un ano máis contra o cancro de mama co partido benéfico celebrado en Oira

10.- El OurenSound Fest se muda de Pereiro a San Cibrao das Viñas

28/01/2026

Información, Noticias

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

