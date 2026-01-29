Noticias Ourense 28/01/2026

Sinopsis
1.- Llega la borrasca Kristin
2.- Ourense encabeza el descenso del paro en España en 2025
3.- Alfonso Rueda presenta un proxecto pioneiro en Europa para ampliar a rede de telefonía móbil de Galicia
4.- Nueva convocatoria en el CHUO del ensayo Sincigal
5.- Benvida ao alumnado internacional de intercambio do segundo cuadrimestre
6.- A Xunta divulgará a olería tradicional de Niñodaguia
7.- Asamblea sobre a folga en UNVI
8.- Presentación XI Edición del Ciclo de Cine y Medicina
9.- Ourense únese un ano máis contra o cancro de mama co partido benéfico celebrado en Oira
10.- El OurenSound Fest se muda de Pereiro a San Cibrao das Viñas