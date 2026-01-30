Noticias Ourense
Noticias Ourense 29/01/2026
Vecinos y trabajadores de la calle Pena Trevinca sufren el corte por un socavón "previsible".
Vecinos y trabajadores de la calle Pena Trevinca sufren el corte por un socavón "previsible".
1.- Repor peche Pena Trevinca polo socavón
2.- Los embalses del eje del Miño están al límite de su capacidad
3.- Casi 90 instalaciones y 7.000 casas, amenazadas por el agua en la provincia de Ourense
4.- La regularización exprés beneficia a 5.000 inmigrantes en la provincia de Ourense
5.- Aplazado a marzo el juicio contra dos padres policías por acosar a una docente del IES As Lagoas
6.-Galicia reduce o abandono escolar no último ano ao situarse no 10,4%
7.- Presentación Escola de Pastores Inorde en Xinzo
8.- Presentación Programa A Maiores Celanova
9.- Abre o prazo para presentar proxectos á convocatoria de axudas para a producción galega de películas e series
Emisión
29/01/2026
Genero
Información, Noticias
Directores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Productores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez