Noticias Ourense 29/01/2026

Sinopsis

1.- Repor peche Pena Trevinca polo socavón

2.- Los embalses del eje del Miño están al límite de su capacidad

3.- Casi 90 instalaciones y 7.000 casas, amenazadas por el agua en la provincia de Ourense

4.- La regularización exprés beneficia a 5.000 inmigrantes en la provincia de Ourense

5.- Aplazado a marzo el juicio contra dos padres policías por acosar a una docente del IES As Lagoas

6.-Galicia reduce o abandono escolar no último ano ao situarse no 10,4%

7.- Presentación Escola de Pastores Inorde en Xinzo

8.- Presentación Programa A Maiores Celanova

9.- Abre o prazo para presentar proxectos á convocatoria de axudas para a producción galega de películas e series