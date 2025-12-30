Noticias Ourense
Noticias Ourense 29/12/2025
LUNES 29.12.25
1.- El 60% de los autónomos no consigue cobrar paro cuando cesa su actividad
“Autónomos”
2.- Ourense y sus villas se quedan sin tarifa plana de transportes
“Transportes”
3.- Una tractorada de ganaderos y agricultores por condiciones "justas" paraliza Ourense
“Tractorada”
4.- Aprobado el "tarifazo" de la basura por el Concello de Ourense gracias a la abstención del PP
‘Pleno extraordinario’
5.- Nuevo convenio de desbroces en Galicia al que pueden adherirse municipios con plan antincendios
“Desbroces”
6.- Reunión do Padroado da Fundación Otero Pedrayo
“Ano Oteriano”
7.- Clausura del año jubilar en la Catedral de Ourense
“Año jubilar”
8.- Pazolandia 2025
“Pazolandia”