Noticias Ourense

Noticias Ourense 29/12/2025

LUNES 29.12.25

1.- El 60% de los autónomos no consigue cobrar paro cuando cesa su actividad

“Autónomos”

2.- Ourense y sus villas se quedan sin tarifa plana de transportes

“Transportes”

3.- Una tractorada de ganaderos y agricultores por condiciones "justas" paraliza Ourense

“Tractorada”

4.- Aprobado el "tarifazo" de la basura por el Concello de Ourense gracias a la abstención del PP

‘Pleno extraordinario’

5.- Nuevo convenio de desbroces en Galicia al que pueden adherirse municipios con plan antincendios

“Desbroces”

6.- Reunión do Padroado da Fundación Otero Pedrayo

“Ano Oteriano”

7.- Clausura del año jubilar en la Catedral de Ourense

“Año jubilar”

8.- Pazolandia 2025

“Pazolandia”