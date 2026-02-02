Noticias Ourense 30/01/2026

Noticias Ourense

La A-52 a su paso por Xinzo de Limia, permanece cortada este viernes durante la segunda jornada de tractorada en la provincia, después de que ganaderos y agricultores movilizasen más de 100 tractores desde distintos municipios este pasado jueves.

Sinopsis

1.- Más de 100 tractores siguen cortando la A-52 a su paso por Xinzo

2.- Ourense activa la alerta: lluvia, granizo y viento este viernes

3.- La inspección detecta trampas en la discoteca Desorden

4.- Podemos Ourense pide declarar Ourense zona de mercado residencial tensionado

5.- Manuel Pardo resalta o dispositivo invernal da Xunta para garantir a mobilidade

6.- Xosé Merelles visita a Reitoral de Santa Comba de Bande

7.- David Martínez asume la presidencia de la CEO

8.- La Xunta abre el plazo para solicitar las ayudas a emigrantes retornados

9.- Convenio SERGAS-AECC Ourense

10.- Foro La Región: Juan Carlos Alonso

30/01/2026

Información, Noticias

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

