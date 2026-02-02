Noticias Ourense 30/01/2026

Sinopsis
1.- Más de 100 tractores siguen cortando la A-52 a su paso por Xinzo
2.- Ourense activa la alerta: lluvia, granizo y viento este viernes
3.- La inspección detecta trampas en la discoteca Desorden
4.- Podemos Ourense pide declarar Ourense zona de mercado residencial tensionado
5.- Manuel Pardo resalta o dispositivo invernal da Xunta para garantir a mobilidade
6.- Xosé Merelles visita a Reitoral de Santa Comba de Bande
7.- David Martínez asume la presidencia de la CEO
8.- La Xunta abre el plazo para solicitar las ayudas a emigrantes retornados
9.- Convenio SERGAS-AECC Ourense
10.- Foro La Región: Juan Carlos Alonso