Noticias Oureense

Noticias Ourense

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1.- La DO Ribeira estrena la vendimia más madrugadora, adelantada con respecto a otros años por el calor y la sequía del verano. 

2.- El BNG presenta alegaciones a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Concello por considerar que se trata de un pago de favores remunerado a los funcionarios afines a Jácome. 

3.-  “Ourense Cerca DeTi” se traduce en la creación de una nueva generación de servicios turísticos inteligentes para visitantes, empresas y concellos.

Información Noticias

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Noticias Ourense 25/08/2026

Sinopsis

1.- Comeza a vendima máis temperá no Ribeiro

“Vendima” 

2.- El Concello de Ourense rechaza el 78% de las solicitudes de ayudas para libros 

“Ayudas escolares”

3.- O BNG denuncia a modificación da RPT que pretende Jácome

“RPT a medida”

4.- Presentación dos resultados do proxecto “Ourense cerca de ti”

“Ourense cerca de ti”

 

5.- La tercera parte de los autónomos ourensanos no pueden coger vacaciones en verano

“Cambios en el mercado”

6.- El alquiler por habitaciones se dispara un 51% en Ourense

“300€ al mes”

7.- El Campus Auga pasa a examen en menos de un mes

“Campus Auga”

8.- Presentación do festival Pedra

“Pedra”

Ficha técnica

Emisión

25/08/2026

Genero

Información, Noticias

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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