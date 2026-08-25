Noticias Oureense

Noticias Ourense

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1.- La DO Ribeira estrena la vendimia más madrugadora, adelantada con respecto a otros años por el calor y la sequía del verano.

2.- El BNG presenta alegaciones a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Concello por considerar que se trata de un pago de favores remunerado a los funcionarios afines a Jácome.

3.- “Ourense Cerca DeTi” se traduce en la creación de una nueva generación de servicios turísticos inteligentes para visitantes, empresas y concellos.