Noticias Ourense
Noticias Ourense 01/07/2026
MIÉRCOLES 01.07.26 1.- El Concello de Ourense deja atrás la era de “deuda cero” 2.- La subida del IVA frena la bajada de los carburantes 3.- Adif licita por 2,1 M€ obras para incrementar la permeabilidad del ferrocarril en la ciudad de Ourense 4.- As socialistas de Ourense revitalizan o comercio local e reclaman avanzar na igualdade da representación institucional 5.- Ourense ha sufrido tres cortes del servicio eléctrico desde el gran apagón 6.- La Xunta autoriza la transmisión de la concesión de Penouta y acerca su reapertura 7.- El Colegio de Enfermería alerta del déficit de casi 1.000 enfermeras en Ourense para igualar la media europea 8.- La DO Ribeiro entregará mañana sus premios en Vigo 9.- Presentación de la iniciativa "Jugando entre recuerdos"