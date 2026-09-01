Noticias Ourense
Noticias Ourense 01/09/2026
MARTES 01.09.26 1.- Tres investigados por una violación grupal a una joven de 19 años en Ourense 2.- Xornada de benvida no campus de Ourense 3.- A MMM denuncia que Inspección Educativa se nega a recibir ás nais afectadas polas agresións machistas no IES Xulio Prieto Nespereira 4.- El verano resucita: más de 35° en Ourense desde mañana 5.- Las termas de A Chavasqueira y O Muíño da Veiga cerrarán cinco meses 6.- O uso da IA nas empresas galegas de dez ou máis traballadores medra case un 57 % nun ano 7.- Presentación do II Torneo Burgas Basket Cup