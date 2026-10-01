Noticias Ourense 01/10/2026

10/09/2026

JUEVES 10.09.26 1.- Foro La Región. Robert Amsterdam 2.- La gran redada en Seixalbo: clave en una macrooperación contra el narcotráfico 3.- La Policía Nacional detiene a una persona como autora de cuatro delitos de robo con fuerza en lavanderías de la ciudad 4.- O Servizo de Psiquiatría do CHUO chama a falar e pedir axuda ante calquera idea de suicidio 5.- El frenazo judicial a la “ley de nietos” deja en el alero casi 8.000 votos de nuevos ourensanos 6.- a Xunta construirá 12 novas vivendas públicas en San Cibrao das Viñas 7.- A Deputación impulsa catorce roteiros no Xeodestino Terra de Celanova – Serra do Xurés 8.- O Campus Auga comeza o seu proceso de reacreditación como campus de especialización do SUG 9.- Un estudio del Campus avala el uso del agua de As Burgas como crema hidratante 10.- Ourense es la provincia de España con el coche usado más barato 11.- La D.O. Ribeiro intensifica el control de la recogida de uva