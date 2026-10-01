Noticias Ourense
Noticias Ourense 01/10/2026
JUEVES 01.10.26 1.- Pleno Concello. La abstención del PSOE permite a Jácome aprobar sus presupuestos 2.- Foro La Región. Juan Verde 3.- Dos ladrones atan a un anciano mientras dormía y le roban 12.000 euros en Pereiro 4.- Todo listo para la Zona de Bajas Emisiones en Ourense: normas, permisos y límites 5.- Hasta 10.000 alquileres de la provincia podrían beneficiarse del "decreto Maricarmen" 6.- Galicia registra un absentismo laboral del 8,2% en el segundo trimestre de 2026 7.- Proxecto Gerês-Xurés máis sustentável 8.- OUFF. Presentación da serie “Clínica Miranda”