Noticias Ourense
Noticias Ourense 02/06/2026
1.- Comienza la PAU 2.- Ourense sufrió el año pasado 14 usurpaciones de inmuebles 3.- Presentación de la Shopping Night 4.- La campaña de verano dejará 3.600 contratos de trabajo en Ourense 5.- El paro en Ourense cae un 3,4% en mayo 6.- La Vía da Prata disminuye un 6% de peregrinos con respecto a 2025 7.- A Deputación de Ourense incorpórase ao Espazo de Datos da Saúde DATAlife 8.- Ourense arrasa en los Baco: 75 medallas y mejor enólogo 9.- Primera parada de la UDO tras el ascenso, Telemiño