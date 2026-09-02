Noticias Ourense 02/09/2026

31/08/2026

1.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, regresaba este lunes, último día de agosto, a Valdeorras coincidiendo con el inicio de la vendimia.

2.- La Zona de Vinos de Ourense se abre a una nueva generación de hosteleros, nuevos rostros, otras culturas culinarias y modelos de negocio adaptados a los nuevos tiempos.

3.- Más de 500 usuarios de la Fundación San Rosendo se dieron cita hoy en Os Milagros para compartir una jornada de convivencia