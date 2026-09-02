Noticias Ourense
Noticias Ourense 02/09/2026
MIÉRCOLES 02.09.26 1.- Los estorninos en Ourense, un viejo problema 2.- Mordeduras, contusiones y drogas: el rastro de la violación grupal en un "after" de Ourense 3.- Casi la mitad de la violencia sexual en Ourense se ceba con los menores de edad 4.- El Concello de Ourense gastó en dos años 200.000 euros en defensa legal 5.- El paro sube ligeramente en Ourense hasta los 13.358 desempleados en agosto 6.- O PP reiterará 2 mocións ante a falta de solucións por parte do Goberno local 7.- La gasolina alcanza su precio máximo desde hace 4 años en Ourense 8.- El puente del Milenio: la obra que cambió el paisaje de Ourense cumple 25 años 9.- DomusVi abrirá en 2027 su nueva residencia en Ourense