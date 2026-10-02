Noticias Ourense
Noticias Ourense 02/10/2026
VIERNES 02.10.26 1.- PP, PSOE e BNG abandonan el salón de plenos y valoran la adopción de medidas 2.- Bajos y el Casco Vello como alternativas a la vivienda en Ourense 3.- Buena parte de la provincia arranca el fin de semana bajo el paraguas 4.- Vendimia histórica de la DO Monterrei con 8,77 millones de kilos 5.- Día de la Policía 6.- La Asociación Provincial de Empresarios de Autoescuelas de Ourense celebra su fiesta anual 7.- OUFF. Foro La Región. Chelo Loureiro y Enrique Gato 8.- OUFF. “Clínica Miranda” rebobina hasta la Galicia de los 50 9.- Presentación da FITO 2026 10.- Inauguración das XIV Marchas Ciclistas Unificadas, Special Olympics Galicia