Noticias Ourense
Noticias Ourense 02/11/2026
LUNES 02.11.26 1.- Ourense descifra su longevidad en el Foro La Región. Entrevista a Esperanza Cortiñas 2.- La falta de lluvias agrava la sequía y deja los ríos de Ourense en mínimos 3.- Ourense afronta la semana con un descenso de las temperaturas y mínimas que rozan los cero grados 4.- Castañas, viño novo e un bo lume: Ourense prepárase para celebrar o magosto 5.- Primeiros auxilios e diabetes centran a axenda comunitaria de novembro 6.- O outono sabe a castañas e cogomelos en O Riós 7.- Ribadavia mete miedo con su Noite Meiga