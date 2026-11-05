Noticias Ourense
Noticias Ourense 05/11/2026
JUEVES 05.11.26 1.- Abandono Paseo del Río Lonia 2.- Repor preparativos magostos 3.- La demora del Concello de Ourense para pagar crece a 123 días 4.- Las pensiones cuestan hoy 2,5 veces más de lo que se cotiza 5.- Una residencia en Punxín vive una rebelión en contra de su encargada 6.- El Foro La Región congrega a médicos e investigadores de primer nivel para hablar de los centenarios en la provincia de Ourense 7.- Día das Persoas Coidadoras 8.- Foro La Región. Carlos Ortega 9.- La San Martiño tendrá la presencia de atletas top