Noticias Ourense
Noticias Ourense 03/06/2026
MIÉRCOLES 03.06.26 1.- Vuelca un camión y se escapan 180 animales en Sandiás 2.- Presentación de la Memoria de Cáritas 3.- Día Nacional do Donante 4.- Expourense presenta a súa Memoria de Actividades de 2025 5.- Junta general accionistas Adolfo Domínguez 2026 6.- La CEO reclama infraestructuras y fijar talento como claves de futuro 7.- Más de 150.000 ourensanos faltaron a su cita médica en 2025 8.- Chamartín abre el nuevo vestíbulo tras una inversión de 560 millones 9.- La marea roja de la UD Ourense festejó el ascenso por todo lo alto 10.- Luis Menor recibe á UD Ourense