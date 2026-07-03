Noticias Ourense
Noticias Ourense 03/07/2026
VIERNES 03.07.26 1.- El pleno del Concello rechaza declarar Ourense zona tensionada de alquiler 2.- Jácome defiende que seguirá percibiendo ingresos de sus empresas privadas mientras ejerce con dedicación exclusiva como alcalde de Ourense 3.- Natalia González, candidata del PSOE a la alcaldía de Ourense 4.- Arranca la primera ola de calor de julio 5.- Las ponencias de la 30 edición del Foro La Región reúnen en torno a 3.000 personas 6.- Ourense registra más de 5.000 solicitudes de regularización extraordinaria 7.- Los constructores de Ourense insisten en la falta de mano de obra 8.- Conectados al presente digital en Lobeira 9.- Esta fin de semana é a festa de exaltación do Pan de Cea 10.- Presentación EmularT en Sobrado do Bispo