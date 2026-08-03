Noticias Ourense
Noticias Ourense 03/08/2026
LUNES 03.08.26 1.- El pleno apoya pedir a la Xunta que financie la puesta en marcha del transporte metropolitano 2.- Ourense capta casi 16.000 visitantes para presenciar el eclipse solar 3.- Mal estado regato do Muíño 4.- El Campus Auga apoya cinco proyectos con salida comercial 5.- Comeza o Campamento Urbano de Amencer 6.- Ourense celebró el Gran Magal de Touba, la fiesta religiosa más importante de Senegal 7.- O pemento da Arnoia, imán do turismo gastronómico 8.- Centos de faroliños iluminan Celanova pola Ramallosa 9.- A Fornada Tradicional do Mato reivindicou o pan de sempre 10.- Feira de artesanía de Taboadela 11.- Concertos do Xacobeo 12.- Concerto Burning 13.- O Mini DH de Manzaneda reuniu ás novas promesas do descenso nunha intensa xornada