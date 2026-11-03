Noticias Ourense
Noticias Ourense 03/11/2026
MARTES 03.11.26 1.- Ourense descifra su longevidad en el Foro La Región. Entrevista a José González 2.- Oleada de robos en vehículos en el barrio de As Camelias a plena luz del día 3.- Detenido por robar joyas y dinero en tres viviendas de Ourense 4.- Repor sobre mal estado de Mende 5.- El presupuesto provincial de Ourense se elevará hasta los 112 millones 6.- La oposición, preocupada por la ejecución del presupuesto provincial de Ourense 7.- La tasa de paro seguirá por encima del 10% a final de año 8.- Visita á Unidade da Policía Nacional Adscrita á Comunidade Autónoma 9.- Obras de mellora na senda peonil da estrada que comunica Oímbra con Verín