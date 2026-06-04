Noticias Ourense
Noticias Ourense 04/06/2026
JUEVES 04.06.26 1.- Presentación Rally de Ourense 2.- Abre el Jardín del Posío después de 16 meses 3.- O BNG pedirá no pleno do Concello a retirada dos contedores soterrados 4.- Los médicos de Urgencias del CHUO alertan de la falta de personal 5.- Manuel Pardo agradece a ASPAMADIS o seu traballo a prol da empregabilidade das persoas con discapacidade 6.- Formalizada la contratación de las obras de la EDAR de San Cibrao 7.- Foro La Región. Memorial Estanislao Reverter 8.- Presentación BasketCamp COB 2026