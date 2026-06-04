Noticias Ourense

Noticias Ourense 04/06/2026

JUEVES 04.06.26 1.- Presentación Rally de Ourense 2.- Abre el Jardín del Posío después de 16 meses 3.- O BNG pedirá no pleno do Concello a retirada dos contedores soterrados 4.- Los médicos de Urgencias del CHUO alertan de la falta de personal 5.- Manuel Pardo agradece a ASPAMADIS o seu traballo a prol da empregabilidade das persoas con discapacidade 6.- Formalizada la contratación de las obras de la EDAR de San Cibrao 7.- Foro La Región. Memorial Estanislao Reverter 8.- Presentación BasketCamp COB 2026

Información Noticias

Noticias Ourense 04/06/2026

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Sinopsis

JUEVES 04.06.26 1.- Presentación Rally de Ourense 2.- Abre el Jardín del Posío después de 16 meses 3.- O BNG pedirá no pleno do Concello a retirada dos contedores soterrados 4.- Los médicos de Urgencias del CHUO alertan de la falta de personal 5.- Manuel Pardo agradece a ASPAMADIS o seu traballo a prol da empregabilidade das persoas con discapacidade 6.- Formalizada la contratación de las obras de la EDAR de San Cibrao 7.- Foro La Región. Memorial Estanislao Reverter 8.- Presentación BasketCamp COB 2026

Ficha técnica

Emisión

04/06/2026

Genero

Información, Noticias

Lenguajes audio

Español y Gallego

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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