Noticias Ourense
Noticias Ourense 04/08/2026
MARTES 04.08.26 1.- La provincia de Ourense entra en prealerta por sequía 2.- Julio, récord histórico de mes más caluroso de la ciudad de Ourense 3.- 28 actuacións en concellos da provincia de Ourense afectados polos incendios de 2025 recibirán fondos do Goberno Central 4.- Jácome admite el fiasco de su envite con el presupuesto 5.- A Xunta mellora desde o 8 de agosto a conexión por bus entre Carballiño e Ourense 6.- “EmprendOU en Feminino” bate su récord de solicitudes en la provincia de Ourense 7.- Luz verde al nuevo acceso al CHUO desde la N-565 8.- A Festa do Esquecemento afronta a súa edición máis multitudinaria 9.- Presentacion II Regata Copa Deputación