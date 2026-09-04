Noticias Ourense
Noticias Ourense 04/09/2026
VIERNES 04.09.26 1.- Tensión y bloqueo económico marcan el inicio del curso político en el Concello de Ourense 2.- Incendio en la Adega do Emilio 3.- Desescombro en el edificio que ardió en la Avenida de Santiago 4.- El ahorro ourensano y la venta de viviendas al contado marcan récords 5.- Estudantes de Aeroespacial presentan un kart eléctrico deseñado por eles 6.- Visitamos unha das empresas beneficiarias do programa Investigo da Xunta 7.- Luis Menor aborda o inicio do curso político no Café de Redacción de Telemiño 8.- La Denominación de Origen Ribeira Sacra cumple treinta años 9.- "Foto Verano 2026": Premios para un verano inolvidable 10.- Axenda fin de semana 11.- Concerto de Mercedes Peón en Barbadás