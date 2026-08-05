Noticias Ourense
Noticias Ourense 05/08/2026
MIÉRCOLES 05.08.26 1.- La regularización deja en Ourense cifras récord de trabajadores afiliados 2.- O PP de Ourense esixe a ADIF unha revisión integral do seu plan de prevención 3.- Celso Delgado valora os retrasos da Variante Norte 4.- El turismo familiar arranca en 33 concellos de Ourense 5.- Recepción exseminaristas da Promoción de 1961 6.- Cola multitudinaria a las puertas de un nuevo local de sushi 7.- Novo récord tapa do pulpo no Carballiño 8.- 700 kilos de sabor y anguilas para mantener viva la Festa da Anguía