Noticias Ourense
Noticias Ourense 06/04/2026
LUNES 06.04.26 1.- Ourense crea 181 empleos, aunque eleva el paro 2.- La Asociación Diabética Auria celebra la Semana de la Salud concienciando en distintos puntos de Ourense 3.- Óscar e Alba Guzmán, pai e filla na literatura galega 4.- A Deputación mobiliza máis de 236.000 euros en axudas para cooperar con 10 municipios da provincia 5.- Ourense se apaga como foco capaz de atraer nuevos residentes 6.- Ourense tendrá que esperar una década para conectarse por AVE con Lisboa 7.- Casi 1.000 coches nuevos vendidos en Ourense en los primeros 100 días