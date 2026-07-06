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Noticias Ourense 06/07/2026
LUNES 06.07.26 1.- Supervisión dos traballos de desentullo en A Bouza 2.- Ourense supera los futuros niveles europeos de contaminación del aire 3.- Ourense empieza a ver el fin de la ola de calor tras un fin de semana histórico 4.- Una batería de obras cercará el centro urbano de Ourense 5.- A Deputación mobiliza case 1 M€ en axudas 6.- La plantilla del transporte urbano responsabiliza a la concesionaria y al Concello de la crisis salarial 7.- Ponte Vella repartirá 4.000 gafas para observar el eclipse 8.- Festa do Pan de Cea 9.- Os Concertos do Xacobeo da Xunta impulsan a oferta musical de Ourense