Noticias Ourense 06/07/2026

30/06/2026

MARTES 30.06.26 1 .- Arranca el desescombro en las aldeas de Viana do Bolo asoladas por las riadas después de 12 días 2 .- El proceso de regularización de inmigrantes llega a su fin 3 .- Los estudiantes ourensanos afrontan la PAU extraordinaria 4 .- La Diputación de Ourense incrementa las ayudas sociales en un 70% 5 .- Galicia prorroga hasta el 31 de julio las medidas por la dermatosis nodular en el ganado 6 .- Cuarenta bomberos búlgaros se formarán en Toén para luchar contra los fuegos 7 .- La provincia de Ourense se resiste al abandono rural pero mantiene 158 aldeas vacías 8 .- Ourense afronta una nueva ola de calor 9 .- Alberto Almeida presenta “As voces do silencio”