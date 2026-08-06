Noticias Ourense
Noticias Ourense 06/08/2026
JUEVES 06.08.26 1.- Nuevo varapalo a Jácome: tumban la adjudicación del autobús urbano de Ourense 2.- A vueltas con el contrato de la Avenida de Portugal de Ourense 3.- Ourense alcanza los 307.119 habitantes y marca su mayor cifra de población en ocho años 4.- El parque móvil de Ourense crece en 2.300 coches hasta julio 5.- Día da xuntanza na praia no Campamento Urbano 6.- A Xunta investirá máis de 10,5M€ en 23 obradoiros duais de emprego en Galicia 7.- Zeltia Lado valora os datos do paro deste mes 8.- Manuel Pardo salienta o compromiso da Xunta coa normalización lingüística 9.- Día da lactancia materna