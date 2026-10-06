Noticias Ourense
Noticias Ourense 06/10/2026
MARTES 06.10.26 1.- La intermodal de Ourense, congelada: rediseño en marcha y apagón sobre los plazos 2.- Una denuncia ante APLU exige paralizar la obra del parque Coto de Canedo 3.- Ourense, la provincia más barata de España para vivir de alquiler 4.- Román Rodríguez presenta os datos de matriculación da FP 5.- Eladio Santos supervisa o programa Administración Cerca de Ti na sede de COGAMI 6.- Valcárcel, solo ante un pleno de Barbadás poco ordinario 7.- Ribadavia gana visitantes en verano y refuerza su atractivo termal 8.- O Parque Acuático de Monterrei recibiu preto de 100.000 visitantes este verán 9.- Nova campaña do Outono Gastronómico no Turismo rural 10.- El Nóvoa Santos se despide con una sorpresa de su coordinadora de enferme