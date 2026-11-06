Noticias Ourense

Noticias Ourense 06/11/2026

VIERNES 06.11.26 1.- La borrasca Bruna amenaza Ourense: fuertes lluvias y posibles tormentas hasta el martes 2.- Helicóptero, agentes encapuchados y registros en un operativo en Xinzo y Verín 3.- Golpe policial al menudeo de drogas en la zona de Vinos de Ourense con dos detenidos 4.- La Policía Nacional advierte de un aumento de las estafas en portales de venta y alquiler de vivienda 5.- Miguel Santalices visita la sede del Banco de Alimentos de Ourense 6.- Luis Menor propone terapias termales en la sanidad 7.- La diócesis recupera fieles, pero cae la aportación económica a la Iglesia 8.- Monterrei abre sus puertas a importadores internacionales 9.- Maceda prepara su Magostea 10.- Bermello proyecta un outlet en su local de Quintela

Información Noticias

Noticias Ourense 06/11/2026

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Sinopsis

VIERNES 06.11.26 1.- La borrasca Bruna amenaza Ourense: fuertes lluvias y posibles tormentas hasta el martes 2.- Helicóptero, agentes encapuchados y registros en un operativo en Xinzo y Verín 3.- Golpe policial al menudeo de drogas en la zona de Vinos de Ourense con dos detenidos 4.- La Policía Nacional advierte de un aumento de las estafas en portales de venta y alquiler de vivienda 5.- Miguel Santalices visita la sede del Banco de Alimentos de Ourense 6.- Luis Menor propone terapias termales en la sanidad 7.- La diócesis recupera fieles, pero cae la aportación económica a la Iglesia 8.- Monterrei abre sus puertas a importadores internacionales 9.- Maceda prepara su Magostea 10.- Bermello proyecta un outlet en su local de Quintela

Ficha técnica

Emisión

06/11/2026

Genero

Información, Noticias

Lenguajes audio

Español y gallego

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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